Тирана, , 12:22 — REGNUM

Президент Албании Илир Мета провел встречу с делегацией Американского еврейского комитета, центр которого находится в США в Нью-Йорке. Делегацию возглавлял исполняющий директор комитета Дэвид Харрис.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Мета поделился с Харрисом сведениями о текущей ситуации в Албании и о тяжелом институциональном и конституционном кризисе, в котором оказалась страна. Напомним, ранее Мета косвенно обвинял еврейского миллиардера Сороса в разжигании политического кризиса в стране.

Президент Албании рассказал Харрису, что, по его мнению, выходом из сложившегося кризиса могут быть только выборы, поэтому он единолично назначил на 13 октября 2019 года проведение одновременно локальных, парламентских и президентских выборов.

«Единственным лекарством, которое сможет излечить глубокий кризис представительности и легитимности в стране, является уважение к свободному и прямому волеизъявлению всех албанских граждан и принятие всеми нами их окончательного вердикта», — заявил президент Мета.

В настоящее время в парламенте Албании сформирован следственный комитет, разбирающий конституционность действий президента.