Анкара, , 11:33 — REGNUM

В Турцию 13 июля доставили новую партию элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал NTV.

Отмечается, что российский военный самолет приземлился на авиабазе Мюртед в провинции Анкара. Это уже четвертая партия с элементами систем ЗРК, которую доставили в Турцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля первая группа компонентов для С-400 в рамках контракта была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару. Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил, что развёртывание С-400 может начаться в октябре 2019 года.

Контракт с Россией на поставку С-400, предназначенных для уничтожения средств воздушно-космического нападения, Турция подписала в 2017 году. Сделка оценивается в $2,5 млрд.

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