Токио, , 11:08 — REGNUM

Власти Южной Кореи потребовали от Японии отменить экспортные ограничения на материалы стратегического назначения, сообщает Kyodo.

«Мы выразили глубочайшее сожаление (в связи с ограничениями) и потребовали их снять», — цитирует агентство одного из членов южнокорейской делегации, которая 12 июля провела переговоры в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения Японии и Южной Кореи испортились ещё в конце 2018 года из-за ряда военных инцидентов, а затем конфликт усугубился после ареста имущества японских компаний, эксплуатировавших труд корейцев в колониальный период (1910−1945 гг.).

В начале июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Южную Корею химических материалов, использующихся в полупроводниковой промышленности.

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