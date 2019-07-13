Киев, , 08:07 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал родственникам украинских моряков-нарушителей, которых судят в России за незаконное вторжение в российские территориальные воды, о своем разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Зеленский накануне, 12 июля, встретился с родственниками тех моряков, которые в ноябре 2018 года по приказу бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко на трех боевых кораблях вторглись в территориальные воды России, чтобы прорваться через Керченский пролив. Корабли эти были остановлены российскими пограничниками, а моряки и сотрудники СБУ задержаны. Теперь их судят.

Он рассказал им, что лично позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить проблему этих моряков.

Президент Украины отметил, что у него «не спадет корона» позвонить в Москву и обсудить с президентом России вопрос освобождения моряков. Зеленский подчеркнул, что Киев готов к обмену заключенными.

«Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят. <…> Отдайте нам всех наших», — рассказал Зеленский их родственникам.