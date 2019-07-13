Киев, , 07:38 — REGNUM

Украинский генерал, бывший глава Службы безопасности Украины и лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешкно прокомментировал учения российских десантников в Крыму. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «1+1».

«Были учения в Крыму — две тысячи российских десантников из 7-й горной десантно-штурмовой дивизии десантировались в первый раз за этот год, сорок самолетов Ил-76», — рассказал Смешко.

Также он уточнил, что российские военные осуществляли десантирование на малой высоте в условиях сложного рельефа. Также известно, что учения проходили в районе мыса Опук в восточной части Крыма.

По словам Смешко, вполне очевидно, что учения российских десантников в Крыму — это ответ Москвы на украино-американские военные учения Sea Breeze.

Напомним, что совместные тактические военные учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА) состоялись 11 июля на мысе Опук, который расположен на Керченском полуострове (восточная часть Крыма). В учениях были задействованы около 2,5 тыс. солдат и офицеров Новороссийского десантно-штурмового соединения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украино-американские военные учения Sea Breeze — 2019 прошли с 1 по 12 июля. Эти учения носят антироссийский характер и являются составной частью политики сдерживания США в отношении России. В учениях были задействованы более 900 морских пехотинцев, 30 кораблей и 30 летательных аппаратов.