Нью-Йорк, США, 13 июля 2019, 05:05 — REGNUM
Прокуратура американского штата Нью-Йорк решила закрыть расследование в отношении группы компаний Trump Organization, передает телеканал CNN.
По данным телеканала, генпрокуратура Нью-Йорка отказалась от намерений выдвинуть обвинения руководству компании и решила закрыть расследование о нарушении правил финансирования инаугурационного комитета американского президента Дональда Трампа в 2017 году.
Отмечается, что в течение последних пяти месяцев расследования не было никаких контактов прокуроров и руководителей группы компаний. Предполагается, что расследование решили попросту спустить на тормозах.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте генпрокуратура штата Нью-Йорк запросила данные у банков Investors Bank и Deutsche Bank, связанные с финансированием четырех проектов компании Trump Organization. Прокуратура заинтересовалась документами после показаний бывшего юриста Трампа Майкла Коэна в американском Конгрессе.
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