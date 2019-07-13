Вашингтон, , 05:21 — REGNUM

Компания Facebook утвердила соглашение с федеральной торговой комиссией (ФТК) США о выплате $5 млрд в связи с нарушениями при обработке персональной информации пользователей, сообщает газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что предварительную договоренность поддержали трое из пяти членов комиссии ФТК. Материалы по соглашению будут переданы на рассмотрение в американский минюст. При этом газета отмечает, что пока не известно, когда ведомство вынесет свое решение.

Напомним, в марте 2018 года ФТК начала расследование в адрес Facebook относительно утечки данных пользователей соцсети. Отмечалось, что именно благодаря этому компания Cambridge Analytica использовала персональные данные 50 млн человек для показа политической рекламы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле должностные лица США прокомментировали ситуацию со штрафом для соцсети Facebook. По мнению американских чиновников, сумма в $5 млрд не является серьезной для компании, так как составляет всего лишь 2,5% от годового дохода.

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