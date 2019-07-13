Кишинёв, , 03:35 — REGNUM

Представители посредников и наблюдателей в формате молдавско-приднестровского урегулирования «5+2» посетили 12 июля Молдавию и Приднестровье и по итога визита выступили с совместным заявлением. Как передает ИА REGNUM, они призвали стороны продолжать активные переговоры на всех уровнях и во всех форматах.

Договорились, что первая после смены власти в Молдавии встреча главных переговорщиков сторон пройдет в течение двух недель. А встреча в формате «5+2» может быть проведена в Братиславе в течение следующих трех месяцев. Кроме того, решено провести осенью в Баварии выездное совещание, которое будет организовано Миссией ОБСЕ в Молдавии.

В Кишиневе представители посредников и наблюдатели встретились с президентом Молдавии Игорем Додоном, премьер-министром Майей Санду, а также с вице-премьером по «реинтеграции» Василием Шовой. В Тирасполе они встретились с президентом ПМР Вадимом Красносельским и главой МИД Виталием Игнатьевым.

В переговорах в формате «5+2» участвуют представители сторон — Молдавии и Приднестровья, посредники и гаранты Россия и Украина, еще один посредник — ОБСЕ, а также наблюдатели от ЕС и США.