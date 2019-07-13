Тирасполь, , 03:18 — REGNUM

«Болезненная реакция молдавской стороны на правозащитную деятельность Приднестровской Молдавской Республики на уровне ведущих международных организаций, включая Совет по правам человека ООН, говорит о признании Молдовой эффективности такой работы», — заявили в МИД Приднестровья, комментируя реакцию Молдавии на выступление главы представительства Приднестровья в России Леонида Манакова на площадке 41-й сессии Совета по правам человека ООН, передает ИА REGNUM.

В Тирасполе заявили, что новые молдавские чиновники плохо знакомы с переговорной повесткой, а защита прав и свобод человека и гражданина в Приднестровье является не только одной из основных задач ведения переговоров с Молдавией, но и в целом приоритетом Приднестровского государства.

«Очевидно, что динамику в переговорном процессе подрывает не международная правозащитная деятельность Приднестровья, а затянувшееся необоснованное неисполнение Молдовой взятых на себя обязательств по договоренностям, достигнутым в 2016—2018 годах», — заявили в МИД ПМР.

Так также призвали посредников и наблюдателей в процессе урегулирования дать оценку дискриминационным выпадам молдавской стороны и не допустить каких-либо ограничений международной правозащитной деятельности Приднестровской Молдавской Республики.

Напомним, МИД Молдавии осудил то, что ООН предоставила площадку для выступления главе представительства Приднестровья в России Леонида Манакова на заседании Совета ООН по правам человека. Молдавия потребовала удалить текст его выступления с официальной страницы организации, поскольку «он не соответствует содержанию выступления и нарушает положения международного права» и больше не предоставлять площадку для выступления представителям ПМР.

Глава представительства Приднестровья в России Леонид Манаков на Совете по правам человека ООН рассказал, как Молдавия нарушает права и свободы жителей Приднестровья и призвал предоставить ПМР статус наблюдателя в ООН.

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