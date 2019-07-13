Кишинёв, , 02:59 — REGNUM

В Молдавии опубликовали остававшийся более года секретным отчет компании Kroll о «краже века» — вывода более 1 млрд евро из банковской системы страны. Как передает ИА REGNUM, из отчета следует, что главным бенефициаром банковской кражи был экс-лидер Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк, а исполнителем — бизнесмен Илан Шор.

Среди других известных фигур, получавших деньги из украденных средств, — экс-премьер Владимир Филат, уже отбывающий наказание за коррупцию, а также люди, приближенные к Плахотнюку, Шору и Филату.

Отметим, что полную версию отчета Kroll 2, включая секретную часть с бенефициарами кражи, опубликовал лидер Нашей партии Ренато Усатый.

Напомним, 14 июня Плахотнюк был отстранен от власти в Молдавии и вместе с Шором сбежал из страны. Предположительно Плахотнюк находится в США, а Шор в Израиле.