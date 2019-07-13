Баку, 13 июля 2019, 02:36 — REGNUM
Министерство обороны Азербайджана выразило отношение к тому, что конгрессмен Палаты представителей Конгресса США Брэд Шерман выступил с законодательной инициативой с целью запрещения продажи Азербайджану американского оружия, «способного наносить удары по гражданским самолетам в воздушном пространстве Нагорного Карабаха».
Как сообщили АПА в министерстве, выступление конгрессмена с такой инициативой вызывает удивление.
В ведомстве также отметили, что Нагорный Карабах является зоной конфликта, поэтому уже на протяжении долгого времени Международной организацией гражданской авиации (ICAO) полеты гражданских авиалайнеров в этом направлении полностью запрещены.
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