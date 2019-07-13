Ереван, , 02:25 — REGNUM

Члены постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям провели пресс-конференцию, на которой рассказали о своем визите в Польшу. Член фракции «Мой шаг» Ануш Беглоян отметила, что министр иностранных дел Польши выступил в Баку с заявлением, в котором поддержал территориальную целостность Азербайджана, не указав принцип права наций на самоопределение.

«У нас на эту тему состоялся довольно интересный и откровенный разговор. В результате министр иностранных дел заверил нас, что отныне польское министерство иностранных дел будет более внимательным и сбалансированным в этих вопросах», — сообщила она.

В свою очередь член оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Арман Бабаджанян разочарован парламентской дипломатией.

Арман Бабаджанян «Должен сказать, что в целом разочарован проводимой нами парламентской дипломатией, поскольку считаю, что преимущественно работа с ЕС и с отдельными странами-членами не проводится парламентом на достаточном уровне, а также внешнеполитическим ведомством»

Депутат подчеркнул, что ярким примером этого является Польша и недавний визит в эту страну. Арман Бабаджанян, в частности, отметил, что в Польше продолжают видеть в лице армянских парламентариев людей, имеющих связь с прежней властью.

«Как будто, вместо Рубена Рубиняна сидел Армен Ашотян (экс-депутат, бывший руководитель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям — ИА REGNUM )», — цитирует депутата aysor.am. Он отметил, что так и не удалось представить польским коллегам весь масштаб изменений, которые произошли в Армении.

«В этом нет их вины, это наша вина, ненадлежащая работа нашего парламента и парламентариев», — сказал он.

Касаясь либерализации визового режима, Арман Бабаджанян отметил, что Польша не поддержит Армению в этом вопросе.