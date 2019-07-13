Москва, , 02:16 — REGNUM

Раздел «Вильнюс. Июль освобождения от фашизма» открыт на сайте Минобороны РФ.

В разделе опубликованы уникальные рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства, в том числе журнал боевых действий, приказ Верховного Главнокомандующего № 111 (13 июля 1944 г.), акты, наградные листы на героев-освободителей, а также статьи из периодических изданий об ужасах «нового порядка», установленного нацистами в оккупированном Вильнюсе.

Кроме того, опубликованы фотографии, на которых показано отступление нацистов из Вильнюса.

«В исторических документах представлены свидетельства того, как благодарные жители целыми семьями встречали своих освободителей — бойцов Красной Армии», — отмечает Минобороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля Минобороны РФ опубликовало документы об освобождении Минска от нацистов 3 июля 1944 г.

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