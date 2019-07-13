Анкара, , 00:47 — REGNUM

Приобретение С-400 Анкарой является не прихотью, а необходимостью, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар и.о. главы Пентагона Марку Эсперу, сообщает Habertürk.

Встреча глав оборонных ведомств состоялась 12 июля в Анкаре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Турцию была доставлена первая партия С-400. В ближайшее время будет вторая поставка.

Комментируя эти события, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что всё под контролем и что «дальше процесс будет продолжаться как положено».

Читайте подробнее: Глава МИД Турции прокомментировал начало поставок российских С-400

Читайте ранее в этом сюжете: Поставки С-400 Турции начались – США оказались в патовой ситуации?