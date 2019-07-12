Москва, , 23:53 — REGNUM

В Центризбиркоме России сожалеют о решении Киева отказать в регистрации на выборах в Верховную раду российским наблюдателям от БДИПЧ ОБСЕ. Об этом 12 июля заявил журналистам зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Это ожидаемо, хотя где-то была какая-то иллюзия, что могут в новых обстоятельствах принять иное решение, которое говорило бы о том, что меняется настроение и в политике, и в отношениях», — приводит его слова ТАСС.

Булаев добавил, что российская сторона не будет проявлять такой закрытости по отношению к украинским коллегам. «Готовимся проводить большую международную научно-практическую конференцию перед единым днём голосования. Мы всем рассылаем приглашения, и все с удовольствием отзываются», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня ЦИК Украины отказала в регистрации на предстоящих парламентских выборах 17 российским наблюдателям от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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