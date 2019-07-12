Лондон, , 23:32 — REGNUM

Британская полиция начала расследование по факту утечки дипломатической переписки посла королевства в США Кима Дэррока. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

«Учитывая далеко идущие последствия этой утечки, речь идёт о нанесении ущерба международным отношениям Великобритании, в связи с чем есть очевидная общественная заинтересованность в привлечении ответственного лица или лиц к правосудию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследованием будет заниматься контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, которое отвечает за расследование преступлений, связанных с нарушением законодательства о государственной тайне.

Напомним, ранее американские СМИ раскрыли содержание дипломатических телеграмм, в которых посол Великобритании Ким Дэррок нелестно отзывался о высокопоставленных чиновниках США, в том числе называя президента США Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным».

Глава Белого дома после этого заявил, что больше не намерен иметь дел с Дэрроком. Вместе с тем в Госдепартаменте США сообщили, что пока не получали «никаких новых вводных» относительно действующего британского посла и продолжают работать с ним в обычном режиме, как и с другими иностранными дипломатами.

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