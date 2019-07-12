Рамалла , , 23:26 — REGNUM

Как минимум 55 палестинцев получили ранения в ходе столкновений с израильскими военными в секторе Газа. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает министерство здравоохранения Палестины.

По данным палестинского минздрава, 55 человек пострадали от израильской армии. Из них 33 человека получили ранения боевыми пулями. На востоке сектора Газа израильские военные повредили две кареты «скорой помощи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня на границе сектора Газа и Израиля прошла очередная акция протеста в рамках «Марша возвращения и прорыва блокады». Это почти годовая череда протестных акций «Великого марша возвращения». В ней участвуют тысячи жителей сектора Газа. Обычно наиболее многочисленные акции проходят по пятницам и всегда перерастают в столкновения в израильскими войсками.