Иерусалим, 12 июля 2019, 23:16 — REGNUM
Израильские военные заявили, что засекли пуск ракеты с территории сектора Газа. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.
«Пуск одной ракеты зафиксирован из сектора Газа по израильской территории», — сказано в сообщении армейской пресс-службы.
Данные о пострадавших и материальном ущербе от ракетного обстрела не поступали.
Также не сообщалось об ответных действиях израильской стороны, которая обычно никогда не оставляет ракетные обстрелы с территории Газы без ответа.