Иерусалим, , 23:16 — REGNUM

Израильские военные заявили, что засекли пуск ракеты с территории сектора Газа. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

«Пуск одной ракеты зафиксирован из сектора Газа по израильской территории», — сказано в сообщении армейской пресс-службы.

Данные о пострадавших и материальном ущербе от ракетного обстрела не поступали.

Также не сообщалось об ответных действиях израильской стороны, которая обычно никогда не оставляет ракетные обстрелы с территории Газы без ответа.