Дамаск, , 23:13 — REGNUM

Атаку беспилотников незаконных вооруженных формирований на российскую авиабазу Хмеймим отразили дежурные средства ПВО авиабазы, сообщили в Центре примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии.

Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии Минобороны России

Атака была предпринята боевиками в ночь на 12 июля 2019 г. с территории идлибской зоны деэскалации. Нейтрализованы три беспилотника. Материальный ущерб авиабазе нанесён не был.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля ВКС РФ провели воздушную операцию в западной части провинции Идлиб (Сирия), атаковав позиции боевиков.

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