Афины , , 23:01 — REGNUM

Новое правительство Греции решило признать временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом 12 июля сообщило министерство иностранных дел Греции.

Борис Ефимов. Маршаллизированная Греция. 1949

«Правительство Греции в соответствии с единой позицией Европейского союза, выраженной в заявлении вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини, приняло решение признать главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны», — говорится в распространённом заявлении.

Напомним, в начале 2019 года Хуан Гуайдо при поддержке США объявил себя президентом Венесуэлы. После этого его признали главой республики также ряд стран Латинской Америки и большинство стран — членов Евросоюза. Россия считает легитимным действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В Греции на парламентских выборах 7 июля партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса одержала победу над правившей прежде партией «Сириза» Алексиса Ципраса. После этого Мицотакис сменил Ципраса на посту премьер-министра страны.