Афины , 12 июля 2019, 23:01 — REGNUM

Новое правительство Греции решило признать временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом 12 июля сообщило министерство иностранных дел Греции.

Борис Ефимов. Маршаллизированная Греция. 1949
Борис Ефимов. Маршаллизированная Греция. 1949

«Правительство Греции в соответствии с единой позицией Европейского союза, выраженной в заявлении вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини, приняло решение признать главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны», — говорится в распространённом заявлении.

Напомним, в начале 2019 года Хуан Гуайдо при поддержке США объявил себя президентом Венесуэлы. После этого его признали главой республики также ряд стран Латинской Америки и большинство стран — членов Евросоюза. Россия считает легитимным действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В Греции на парламентских выборах 7 июля партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса одержала победу над правившей прежде партией «Сириза» Алексиса Ципраса. После этого Мицотакис сменил Ципраса на посту премьер-министра страны.