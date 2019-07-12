Киев, , 22:59 — REGNUM

Принять меры для возвращения на Украину осуждённого в Италии украинца Виталия Маркива поручил украинский президент Владимир Зеленский, сообщили 12 июля в его пресс-службе.

Соответствующее поручение он направил в украинские генпрокуратуру и МИД.

Напомним, Маркив приговорён в Италии к 24 годам тюремного заключения. Его признали виновным в убийстве в Донбассе в 2014 г. итальянского фотографа Андреа Роккелли и Андрея Миронова, его российского переводчика.

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