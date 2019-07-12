Пекин, , 22:45 — REGNUM

Комментируя планы США поставить Тайваню вооружения на сумму в 2,2 млрд долларов, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, выступая на ведомственном брифинге в Пекине, заявил о готовности Китая ввести санкции в отношении соответствующих американских компаний, сообщает 12 июля Синьхуа.

По словам дипломата, поставки оружия мятежному острову являются серьезным нарушением международного права и основных принципов международных отношений, среди которых находится принцип одного Китая. Кроме того, по мнению МИД, они противоречат духу и букве сразу трех китайско-американских коммюнике и являются фактором подрыва суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности КНР.