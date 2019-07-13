13 июля 2019 | Время чтения 3 мин

Когда санкции ударят по турецкой экономике, граждане Турции испытают на себе существенное экономическое давление. Возможно, это поможет им понять, что турецкому народу нужны лидеры, уверенные в том, что безопасность и процветание Турции зависят от благополучных отношений с Западом, а не с Москвой.

Александр Белов, , 07:07 — REGNUM

В течение последних примерно двух лет Соединённые Штаты призывали турецкое правительство отказаться от поставок российской системы противоракетной обороны. Вашингтон дал ясно понять, что в случае, если С-400 поступят в Турцию, у него не останется иного выбора, кроме как ввести санкции, которые ещё сильнее подорвут турецкую экономику, ограничат роль Турции в НАТО и навсегда изменять американо-турецкий альянс. Российская военная техника отправилась в Турцию. Проблема для Анкары заключается в том, что президент США Дональд Трампа не блефовал, пишет Джош Рогин в статье для издания The Washington Post.

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Atlantic: США обеспокоены инвестициями КНР в Израиль

Решение президента Турции Реджепа Эрдогана о покупке С-400 представляет собой прямой вызов американскому Конгрессу и правительству Соединённых Штатов. Решение Турции приведёт к последствиям не только для США и Турции. Бросая вызов команде Трампа, который обещал наказать любую страну, которая ведёт бизнес с российской оборонной промышленностью, Турция может бросить тень сомнения на саму эффективность санкционной политики США

Несколько американских чиновников сообщили, что американская администрация готовит суровые санкции, которые будут введены против Турции после того, как она подтвердит получение С-400. Президент Турции не сможет сказать, что его не предупреждали. «Мы много раз указывали на возможные негативные последствия для Турции», — заявил в прошлом месяце представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. В дополнение к санкциям, предусмотренным в законе 2017 года «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), Турции также грозит полное исключение из совместной программы по разработке ударных истребителей F-35.

Истребители F-35 U.S. Air Force

Законодательство Соединённых Штатов также предусматривает возможное отключение турецких предприятий от американских финансовых учреждений, запрет на выдачу виз турецким чиновникам или руководителям предприятий и заморозку их иностранных счетов. Никаких окончательных решений пока принято не было, но американские чиновники заявили, что ответная реакция Вашингтона в отношении Турции будет жёсткой.

В июне 2019 года палата представителей Конгресса единогласно приняла резолюцию, призывающую администрацию Трампа ввести жёсткие санкции против Турции, если Эрдоган не откажется от поставок С-400. Ранее Трамп обвинил администрацию бывшего президента США Барака Обамы в том, что она не смогла предложить Турции приемлемые условия поставок американских ракетных комплексов «Пэтриот». Администрация Трампа предложила Турции более выгодные условия, но Эрдоган не проявил интереса.

ЗРК Patriot (сс) U.S. Department of Defense

Санкционный подход США не ограничивается только Турцией или даже Россией. Администрация Трампа значительно расширила использование односторонних санкций в качестве ключевого инструмента своей стратегии по изменению поведения других стран. Прямо сейчас, по словам официальных лиц США, Китай грубо нарушает американские санкции, введённые против Исламской Республики Иран, продолжая поставки иранской нефти. Теперь администрация США рассматривает вопрос о введении ответных санкции против Китая, который решил, что может обвести Вашингтон вокруг пальца.

Читайте также: The Hill: Напряженность между Токио и Сеулом играет на руку Пхеньяну

Однако санкции — это не панацея. Администрацию Трампа часто обвиняют в злоупотреблении санкциями. Команда Трампа уверена в том, что Соединённые Штаты до сих пор обладают достаточной экономической мощью для того, чтобы заставить другие страны выполнять требования Вашингтона. Критики говорят, что чрезмерное использование санкций в конечном итоге может привести к снижению их эффективности.

ЗРК С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Сегодня Эрдоган, похоже, решил, что его больше волнуют отношения с Россией, чем с Соединёнными Штатами. Когда санкции ударят по турецкой экономике, граждане Турции испытают на себе существенное экономическое давление. Возможно, это поможет им понять, что турецкому народу нужны лидеры, уверенные в том, что безопасность и процветание Турции зависят от благополучных отношений с Западом, а не с Москвой.