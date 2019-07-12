Киев, , 22:34 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал свой первый телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом Зеленский рассказал сегодня, 12 июля, в ходе встречи с родственниками украинских моряков-нарушителей, которых судят в России.

Зеленский сказал, что у него «не спадет корона» позвонить в Москву и обсудить с Путиным вопрос освобождения украинских моряков. Он также заявил, что Киев готов к обмену заключенными.

«Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят. <…> Отдайте нам всех наших», — рассказал Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый телефонный разговор между Путиным и Зеленским состоялся накануне, 11 июля. Разговор прошел по инициативе Зеленского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что данный телефонный разговор носил прагматичный характер и был ознакомительным, но сам факт общения в Кремле считают важным. Также Песков отметил, что среди других тем обсуждалось выполнение Минских соглашений и возможная встреча в «нормандском формате».