Ташкент, , 22:15 — REGNUM

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому высшие образовательные учреждения страны будут поэтапно переводиться на систему самофинансирования начиная с 2020 года, следует из документа.

«Согласиться с предложениями министерства экономики и промышленности, министерства финансов, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента о поэтапном переводе высших образовательных учреждений на систему самофинансирования начиная с 2020 года», — говорится в постановлении.

Вузам, переходящим на систему самофинансирования дано право самостоятельно устанавливать размеры надбавок и других видов материального поощрения работников в целях привлечения высококвалифицированных специалистов, повышения качества оказываемых образовательных услуг.

Вузам разрешат также самостоятельно расходовать средства на содержание, выполнение задач и обязательств, внедрение инновационных форм и методов обучения, переподготовку и повышение квалификации работников, укрепление материально-технической базы, закупку программного обеспечения, современных информационно-коммуникационных средств, учебных и научных лабораторий и другое.

Вузы также освобождены сроком до 1 января 2022 года от уплаты таможенных платежей за книги, журналы, учебную литературу, программное обеспечение, современные информационно-коммуникационные средства, учебные и научные лаборатории, а также расходные лабораторные материалы (реактивы, химическую посуду, запасные части, биологические материалы и другие объекты), ввозимые для обеспечения деятельности высших образовательных учреждений и их научно-исследовательских учреждений.

Кроме того, вузы освобождаются от уплаты всех видов налогов по доходам, полученным в рамках осуществления высшей образовательной деятельности на территории Республики Узбекистан, а также единого социального платежа в части фонда оплаты труда иностранных работников.