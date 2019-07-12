Киев, , 22:14 — REGNUM

Телемост между Украиной и Россией состоялся 12 июля.

В нём приняли участие деятели шоу-бизнеса: российская и украинская стороны высказались по поводу возможного диалога между Киевом и Москвой и будущего двух стран.

Телемост проходил по интернет-каналам. В нём с российский стороны участвовал телеканал «Россия 1», а украинские участники связывались с Москвой через Skype, кто-то присутствовал в студии российского телеканала.

Передачу, которая длилась два часа, вели Андрей Малахов и Мария Ситтель. Со стороны России участвовали такие деятели культуры как Владимир Меньшов, Владимир Конкин, Валентина Талызина, Маргарита Шубина, Лев Лещенко, Кай Метов.

Напомним, телемост «Надо поговорить» планировалось провести с участием украинского телеканала NewsOne, который, однако, на Украине вынудили отказаться выходить на связь с Россией.

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