Павия, , 20:24 — REGNUM

В пятницу, 12 июля, итальянский суд приговорил члена украинского «добровольческого батальона» Виталия Маркова к 24 годам тюрьмы за намеренное убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли весной 2014 года в Донбассе.

Итальянское правосудие смогло вмешаться в этот вопрос ввиду того, что не только убитый, но и признанный виновным в убийстве — граждане Италии: Марков переехал в Италию в 2002 году, в возрасте 16 лет, вместе с семьей.

По версии следствия, подкрепленной свидетельским показанием и видеозаписью, Марков командовал группой, которая намеренно расстреляла группу журналистов, в которой находился Роккелли и его переводчик гражданин России Андрей Миронов. Таким образом они избавлялись от свидетелей.

Приговор Виталию Маркову, разумеется, вызвал бурю негодования в майданных кругах, в том числе и в украинской диаспоре в Италии, но все, что они смогут добиться своей истерикой и обвинениями в продажности Путину, так это закрепить свой уже вполне сложившийся имидж.

Вместе с тем этот приговор ставит три важных вопроса, ответы на которые пока неясны.

Первый: как могло получиться, что человек, 11 лет, с 16 до 27, живший в Италии, решил отправиться на Украину и присоединиться к нацистским «добровольческим батальонам», какие настроения царят в украинской диаспоре на Западе, обратят ли там на это внимание?

Второй: станут ли реальностью уже высказываемые предположения о том, что вслед за Марковым к суду привлекут и его «коллег» по нацистским батальонам, некоторые из которых трудятся в Верховной раде и имена которых также известны в Италии?

Третий и самый важный: станет ли этот приговор прецедентом, будут ли европейские и в целом западные страны привлекать к ответственности за намеренные убийства под прикрытием войны — или же этот случай останется разовым и связан исключительно с гражданством виновного в убийстве и профессией убитого?

Уже в ближайшее время итальянские следователи дадут ответы по крайней мере на некоторые из этих вопросов.