Вашингтон, , 20:16 — REGNUM

Премьер-министром России может стать Владимир Путин, президент РФ, через пять лет, 12 июля со ссылкой на источники в российских властных кругах сообщает Bloomberg.

Агентство утверждает, что с ним поделились информацией некие источники, которые сообщили о следующей стадии карьеры Путина. Согласно этой схеме, Путин после выборов 2024 г. станет премьер-министром с «расширенными» полномочиями. При этом он будет возглавлять партию «Единая Россия».

Кроме того, источники, уверяет агентство, сообщили, что команда российского президента делает всё, чтобы он так или иначе остался у власти.

К этому моменту якобы планируется сократить до 25% число депутатов Госдумы, которые избираются по партийным спискам, зато при этом должно вырасти число одномандатников. Это поможет Путину «продолжать контролировать» Госдуму, потому что авторитет «Единой России» падает.

Напомним, в России очередные выборы президента состоятся в 2024 году. Путин не сможет баллотироваться, поскольку является президентом уже второй срок подряд.