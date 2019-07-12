Киев, , 20:04 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации на выборах в Верховную раду российским наблюдателям от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Об этом сообщается 12 июля на официальной странице комиссии в Facebook.

«Комиссия отказала в регистрации 17 наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ. Решение принято в связи с тем, что указанные лица являются гражданами Российской Федерации, которые в соответствии с требованиями закона Украины не могут быть официальными наблюдателями», — говорится в сообщении.

Всего, как отмечается, ЦИК Украины на сегодняшний день зарегистрировала 658 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. В их числе — 595 наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и ещё 51 — от американского Национального демократического института по международным вопросам (NDIFIA).