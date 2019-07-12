Вашингтон, , 19:49 — REGNUM

Вашингтон не поддерживают инициативы, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине. Об этом 12 июля заявила представитель Госдепартамента США.

«Изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинное препятствие прогрессу в имплементации Минска», — приводит слова американского дипломата ТАСС.

При этом в Госдепартаменте отметили, что в полной мере поддерживают усилия нового президента Украины Владимира Зеленского, нацеленные на то, чтобы «оживить имплементацию» Минских соглашений, препятствием чему, как считают в Вашингтоне, служит «отсутствие у России политической воли».

Как передавало ИА REGNUM , ранее Владимир Зеленский предложил расширить «нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, подключив к процессу представителей США в дополнение к представителям России, Германии, Франции и Украины. Он также выступил с инициативой о проведении переговоров лидеров пяти стран в Минске.

Комментируя предложение президента Украины, российский лидер Владимир Путин 11 июля заявил, что Москва готова к любому формату переговоров по урегулированию в Донбассе. Однако, по его словам, такая встреча должна быть проработана заранее, и состояться она может лишь после выборов в Верховную раду и формирования нового правительства на Украине. Кроме того, отметил Путин, необходимо выяснить, как к этой инициативе отнесутся другие участники данного процесса.

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