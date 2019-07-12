Париж, , 19:41 — REGNUM

Ряд франкоязычных СМИ опубликовал материалы о том, что известная международная организация журналистов-расследователей OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности) связана с американским разведсообществом и Государственным департаментом Соединенных Штатов. По мнению журналистов, американские государственные разведывательные структуры использовали OCCRP для дискредитации руководства целого ряда стран, включая Россию.

Так, в частности, издание «РезоИнтернасьональ», отмечает, что за прошедшее с 2016 года время материалы «Панамского досье», обнародованные OCCRP, затронули граждан 200 государств.

Издание указывает на тот факт, что основатель «Викиликс» Джулиан Ассанж еще в 2016 году заявлял о том, что за расследованиями OCCRP стоят западные спецслужбы, имеющие своей целью организацию с помощью якобы «независимых» журналистов информационных «вбросов» в отношении президента России Владимира Путина и его окружения. Французские журналисты обращают внимание также и на состоявшуюся за несколько месяцев до публикации OCCRP «Панамского досье» встречу между миллиардером Джорджем Соросом и международным аферистом Уильямом Браудером. Целью встречи, по мнению авторов статьи, было обсуждение стратегического плана информационной кампании против России.

В продолжение темы об инспирированных американской разведкой и Госдепом «вбросах» издание пишет о том, что факт ведения информационной войны против России руками «независимых» расследователей из OCCRP подтверждается слитой в сеть перепиской сотрудника госдепартамента Роберта Отто с человеком Браудера в Палате представителей Конгресса Кайлом Паркером. Французское СМИ при этом полагает, что отсутствие американских официальных лиц в материалах «Панамского досье» свидетельствует в пользу того, что «расследование» было инспирировано разведывательными структурами США.

В материале издания также подчеркивается, что «расследования» OCCRP послужили основанием для старта масштабной антироссийской кампании в американском Конгрессе и средствах массовой информации. Так, в январе 2018 года американские госорганы подготовили и опубликовали так называемый «Кремлевский список» из 210 российских чиновников и бизнесменов. Список был формально основан как раз на «панамских архивах». А уже в марте текущего года антироссийская кампания в США продолжилась. В частности, Конгресс США одобрил законопроект, предписывающий директору национальной разведки Дэну Коутсу по согласованию с министром финансов и госсекретарем предоставить в Конгресс оценку законных и незаконных активов президента Путина и его семьи. Французские журналисты подчеркивают, что целью этого демарша является попытка найти хоть какой-то компромат на высшее политическое руководство России.

Еще одним подтверждением координации работы OCCRP и Государственного департамента США является выделение Госдепом США свыше 661 миллиона долларов на противодействие «влиянию» России в медиа-пространстве. Практически синхронно с этим на сайте OCCRP стартовал проект «Ландромат Тройка», в рамках которого журналисты начали публиковать расследования о незаконных доходах российских чиновников и олигархов, приближенных к президенту.

Журналисты французского издания приходят к выводу, что информационная кампания против России с применением инструментов внешне независимых расследователей будет продолжена, в том числе и с применением «вбросов» по материалам западных спецслужб.