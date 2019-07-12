Великий Новгород, , 19:17 — REGNUM

В правительстве Новгородской области прокомментировали изъятие документов в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области, которое проводится сотрудниками регионального управления ФСБ по итогам проверки Рослесхоза. В пресс-центре правительства области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что акт проверки Рослесхоза поступил в областной минлесхоз сегодня, 12 июля, он будет изучен специалистами — на это отводится 20 дней.

Пресс-центр правительства Новгородской области «Оценку возможным нарушениям могут дать только правоохранительные органы. Правительство области окажет им максимальное содействие. В случае причастности к нарушениям сотрудники министерства понесут наказание в соответствии с законодательством»

При этом в правительстве Новгородской области заявили о «большой работе по наведению порядка в лесной отрасли», которая проводится в последние два года в регионе. В качестве примера приводится деятельность Крестецкого лесопромышленного комплекса, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Вместо организации производства по переработке древесины в течение нескольких лет инвестор занимался только заготовкой и продажей леса, при этом накопив долги в размере 280 млн рублей.

В региональном правительстве также заявили, что за последние два года сменилось руководство регионального органа власти, курирующего лесную отрасль, а «по подозрению в нарушении лесного законодательства было уволено более 20 человек».

Отмечает пресс-центр новгородского правительства и тот факт, что по, оценке Рослесхоза за 2017 год, Новгородская область заняла 12 место в рейтинге регионов по оценке эффективности осуществления региональными органами власти переданных полномочий РФ в сфере лесных отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совместная проверка Рослесхоза и ФСБ выявила факты многочисленных нарушений лесного законодательства в Новгородской области на сумму более 1,3 млрд рублей.

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