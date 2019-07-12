Москва, , 19:09 — REGNUM

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты очередного исследования, которые демонстрируют незначительное снижение рейтинга партии «Единая Россия».

Про данным ВЦИОМ, за неделю он снизился на 1,4 пункта — с 33,6% до 32,2% — именно столько россиян проголосовали бы за «Единую Россию», если бы выборы прошли в следующее воскресенье.

До этого минимальное значение было в январе этого года, когда рейтинг составил 32,3%.

«Снижение рейтинга «Единой России» незначительно, — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор по политическому анализу института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

«Я, на самом деле, посмотрел бы тенденции, и там показательно то, что снижение рейтинга «Единой России» — никак не снижение «в пользу оппонентов». Не растет никто. Так что давайте посмотрим, как будут развиваться события. В летнее время есть своя специфика, и выборные кампании внимания к партиям не добавляют, потому что если смотреть на кандидатов в губернаторы, там немного единороссов. Давайте посмотрим на то, как ситуация будет развиваться. Пока, если вспомнить другие колебания в разрезе «максимум — минимум» — в принципе, так уже бывало», — отметил эксперт.