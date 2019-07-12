Владимир, , 18:50 — REGNUM

Владимирский областной суд частично признал незаконным постановление, принятое губернатором Светланой Орловой в 2013 году. Как сообщила пресс-служба суда, в постановлении не был прописан один из компонентов методики расчёта норматива на оплату труда работников дошкольного образования.

Речь идёт о приложении к постановлению от 09.09.2013 №998 «Об утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях».

Иск к администрации и губернатору Владимирской области в 2019 году подала администрация Владимира. Для расчёта субвенции в постановлении была введена формула, одна из переменных в которой — норматив расходов на оплату труда с начислениями работников дошкольного образования — не была прописана. В течение шести лет мэрия не могла просчитать, из чего складывается сумма ежегодной субвенции из областного бюджета. Суд признал приложение к постановлению губернатора недействительным.

От другого искового требования — включить в нормативы расходы дошкольных учреждений на учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. Это связано с тем, что 15 марта 2019 года администрация области внесла изменения в постановление и приложение к нему, добавив указанный персонал в перечень тех, кто имеет право на доплаты.

Пока решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оплата труда младших воспитателей в детских садах стала одним из камней преткновения в отношениях областной администрации и мэрии Владимира. Мэрия потребовала областные власти взять на себя оплату труда младших воспитателей в детских садах (около 430 млн рублей в год) и взыскать компенсацию.

Областная администрация заявила, что из региональной казны выделяются средства на зарплату работников, реализующих и обеспечивающих реализацию образовательного стандарта и деньги на учебные расходы, а расходы на присмотр и уход за детьми лежат на органах местного самоуправления с 2014 года. Также в Белом доме отметили, что при прошлом губернаторе такой порядок вещей у мэрии не вызывал претензий, они также не вносили предложение увеличить финансирование этой статьи или внести правки в постановление.

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