Вашингтон, , 18:46 — REGNUM

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин «молятся» за то, чтобы на следующих выборах президента США победил демократ Джо Байден, заявил 12 июля журналистам действующий американский президент Дональд Трамп.

Трамп назвал Байдена слабым и неэффективным, утверждая, что председатель КНР над ним смеётся.

«Я скажу: председатель Си, президент Путин, все они перед сном молятся, чтобы Джо Байден или кто-то типа него стал президентом США, чтобы они и дальше могли обирать нашу страну», — сказал Трамп.

При этом Трамп напомнил о введённых им антикитайских пошлинах.

Напомним, Джо Байден на данный момент считается главным конкурентом Дональда Трампа на будущих президентских выборах.

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