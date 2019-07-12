Вашингтон, 12 июля 2019, 18:46 — REGNUM
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин «молятся» за то, чтобы на следующих выборах президента США победил демократ Джо Байден, заявил 12 июля журналистам действующий американский президент Дональд Трамп.
Трамп назвал Байдена слабым и неэффективным, утверждая, что председатель КНР над ним смеётся.
«Я скажу: председатель Си, президент Путин, все они перед сном молятся, чтобы Джо Байден или кто-то типа него стал президентом США, чтобы они и дальше могли обирать нашу страну», — сказал Трамп.
При этом Трамп напомнил о введённых им антикитайских пошлинах.
Напомним, Джо Байден на данный момент считается главным конкурентом Дональда Трампа на будущих президентских выборах.
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