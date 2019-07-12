Гавана, , 18:32 — REGNUM

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон является очень серьёзной угрозой миру и международной безопасности, заявил 12 июля министр иностранных дел Кубы Бруно Родригез на своей странице в Twitter.

«Влияние этого советника американского президента по нацбезопасности создаёт самую серьезную угрозу миру и международной безопасности», — написал Родригез.

Доказательством этого служат призывы Болтона к «доктрине Монро», пояснил глава МИД Кубы.

«В нашей половине земного шара призывать к доктрине Монро — значит посягать на суверенитет и на свободное самоопределение народов», — написал Родригез.

Напомним, доктрина Монро была принята Вашингтоном в первой половине XIX века и провозглашала Южную и Центральную Америку зоной исключительных интересов США.

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