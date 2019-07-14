Андрей Сергеев, 14 июля 2019, 20:47 — REGNUM
Если посмотреть на мировые события через карикатуры, то яснее выступает их подоплёка — где-то ироничная, где-то — демонстративная, а где-то — наигранная. При этом всё чаще хочется сказать — «не смешно». События уходящей недели — в обзоре карикатур ИА REGNUM.
Главной темой уходящей недели стала провокация грузинского телеканала «Рустави 2» против России. Очевидно, затихание конфликта на руку далеко не всем, и вот канал, бенефициаром которого является не кто иной, как Михаил Саакашвили, подлил масла в огонь. Разгорелось ярко — но к результату, на который рассчитывали провокаторы, не привело. Ждем дальнейшего развития событий и следим за происходящим: инцидент рано считать исчерпанным.
Читайте также: «Рустави 2»: новое выступление в Грузии против России, трансляция ИА REGNUM
Пока русофобия выгодна для всех, кто ее себе позволяет, ее и будут использовать. Сделать ее убыточной и с помощью санкций выработать у русофобских режимов правильные поведенческие рефлексы предлагает глава Крыма Сергей Аксёнов. И очень много рационального в его эмоциональных словах.
Еще одно беспокойное сопредельное государство не перестает фонтанировать идеями о том, как же еще можно ухудшить отношения с Россией. На фоне предъявления окончательных обвинений украинским морякам, арестованным в результате провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года, Украина опять планирует проход военных кораблей через Керченский пролив, слушает призывы «культивировать ненависть к русским», советует говорить с Москвой «только с позиции силы» и предлагает, устами советника Владимира Зеленского, переименовать Россию.
На этой же неделе должен был состояться исторический телемост между Украиной и Россией, но вместо него состоялось скромное ток-шоу: украинский телеканал отказался от идеи из-за угроз в свой адрес от националистов.
Читайте также: Секта и лагерь: о чём говорит история с отменой телемоста Киев — Москва
Впрочем, Киев думает не только о Москве, хоть на это часто и похоже. К решению конфликта в Донбассе Зеленский предложил подключить США, что не встретило энтузиазма ни с российской, ни с американской стороны. Дмитрий Песков сказал, что сперва надо понять, есть ли у встречи в Минске с участием США, Великобритании, Германии и Франции перспектива, а Сергей Лавров вообще не воспринял предложение серьезно: ну не так оно должно было делаться. Между тем сам Зеленский готовится к визиту в США, в том числе на встречу с Дональдом Трампом, причем, по словам посла Украины в США, у двух лидеров уже появилась «химия отношений».
Великобритании же пока предстоит решить свои проблемы. У нее Брексит и Борис Джонсон, рвущийся выйти из ЕС назло Путину. Министр Брексита (такой существует, причем уже третий за три года) Стивен Баркли дудит в ту же дуду: промедление никому не нужно, давайте уже покончим с этим. Что же, кончайте.