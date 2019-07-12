Ставрополь, , 18:27 — REGNUM

В Ставропольском крае рассчитывают с помощью национальных проектов решить накопившиеся в социальной сфере проблемы. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров на встрече с главой правительства Дмитрий Медведева во время его рабочей поездки в регион 12 июля, сообщает пресс-служба правительства.

Глава правительства попросил губернатора рассказать о достижениях в сфере строительства социальных объектов. Как сообщил Владимиров, в рамках нацпроекта «Демограция» региону предоставлены средства на строительство 25 детских садов, и уже в 2019 году планируется начать строительство 15-ти.

«Девять уже начали, шесть до конца года (с освоением до 16 млн) начнём. Сейчас находимся на торгах», — уточнил губернатор.

«В этом году у нас 12 ФАПов и одна поликлиника выходит. Вы нам дали возможность вместо закрытых поликлиник построить ФАПы. Мы сегодня в этой программе полностью, с сентября начинаем вводить их в эксплуатацию», — рассказал Владимиров о реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Также в рамках национальных проектов Ставрополью выделены средства на пять новых школ — одна уже построена, еще четыре строятся в районах.

«В Ставрополе по программе «Стимул» будет строиться. В сельских населённых пунктах — мы строим сейчас в Красноярском, в следующем году в Краснокумкино начнём строить, в Георгиевске школу отремонтировали. То есть эта программа тоже сегодня развивается. По городской среде — идёт работа в 23 населённых пунктах края. В Ставрополе — это сквер Юности и сквер на улице 50 лет ВЛКСМ. На 969 млн мы сегодня городскую среду развиваем. Мы стараемся таким образом сделать: если город строится — Пятигорск, Ессентуки, — к этим территориям… В Ессентуках, например, в этом году — два детских садика построили и в прошлом году восьмую школу на 450 мест. То есть мы стараемся жильё без соцобъектов не вводить», — рассказал Владимиров.

«Объём накопленных проблем, конечно, большой, но я думаю, что, если у нас хватит сил реализовать те задачи, которые перед нами поставлены, мы точно выйдем из этого пике», — добавил губернатор.

Дмитрий Медведев отметил: сил у региона должно хватить — все эти проблемы давно необходимо было решить. Глава правительства обратил внимание, что деньги нужно направлять на объекты не только в большой агромерации, но и на село.

«Надеюсь, что реализация всех этих начинаний в рамках национальных проектов этому поможет», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля глава правительства РФ находится в поездке в Ставрополе. Он осмотрел один из строящихся в регионе жилых комплексов, побывал в новой школе на 1550 мест, которая примет учеников 1 сентября, а также провел совещание о мерах по обеспечению своевременного и качественного строительства объектов в рамках национальных проектов.