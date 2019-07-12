Липецк, , 18:15 — REGNUM

В Липецкой области завершился приём документов на выдвижение кандидатов на пост главы региона. По данным областной избирательной комиссии, на пост претендуют девять кандидатов.

Документы о выдвижении подали действующий врио главы Липецкой области Игорь Артамонов («Единая Россия»), начальник профессионального образовательного учереждения «Липецкая объединенная техническая школа ДОСААФ России» Андрей Григорьев («Патриоты России»), директор ООО «СТД-ДЕВЕЛОПМЕНТ» Вадим Давыдов («Казачья партия Российской Федерации»), депутат облсовета Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»), гендиректор ООО «ТОПАЗ» Андрей Плотников («Коммунисты России»), депутат облсовета Сергей Токарев (КПРФ), Директор по производству сельскохозяйственной продукции кооператива «Суше» Евгений Третьяков («Аграрная партия России»), предприниматель и депутат облсовета Олег Хомутинников (ПАРНАС) и депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР).

Как уже сообщало ИА REGNUM, главу Липецкой области выберут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Прошлый глава региона, Олег Королёв, проработал в этой должности 20 лет и ушёл в отставку 2 октября 2018 года. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Артамонов. Королёв занял место в Совете федерации.

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