Великий Новгород, , 18:11 — REGNUM

В министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области региональное управление ФСБ России проводит изъятие документов после совместной проверки с Рослесхозом, которая выявила факты многочисленных нарушений лесного законодательства на сумму более 1,3 млрд рублей. Как сообщила сегодня, 12 июля, пресс-службе Рослесхоза, изъятые документы могут иметь доказательственное значение для возбуждения уголовных дел коррупционной направленности.

Отмечается, что ведомство провело плановую выездную проверку деятельности регионального лесного министерства, выявлены многочисленные нарушения лесного законодательства в части проведения сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных насаждений в лесах как на особо охраняемых природных территориях, так и расположенных в водоохранных зонах, на особо защитных лесных участках. Установлено, что в материалах лесоустройства, проведенного в 2015 и 2016 годах, были исключены сведения об особо защитных участках лесов на общей площади более 50 тыс. га.

Кроме того, был выявлен ряд незаконных рубок леса на сумму более чем в 67 млн рублей, а также нарушения при проведении аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений на землях лесного фонда, находящихся в государственной собственности.

Пресс-служба Рослесхоза «Натурными проверками ряда лесосек, являющихся предметами якобы прозрачных биржевых торгов, установлено занижение фактического запаса лесных насаждений на 40% и более, а также указание заведомо ложной информации в части состава лесных насаждений, указанных в биржевых лотах»

В Рослесхозе отметили, что ранее — с ноября 2018 года по январь 2019 года — по поручению Генеральной прокуратуры РФ при содействии ФСБ России и МВД России — в новгородском министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии уже была была проведена серия внеплановых проверок, которые послужили основанием для возбуждения восьми уголовных дел различной, в том числе коррупционной направленности: от мошенничества до коммерческого подкупа высокопоставленных действующих и бывших должностных лиц регионального министерства, учреждений, коммерческих организаций.

В феврале 2019 года Рослесхоз вносил представление губернатору Новгородской области Андрею Никитину об освобождении от занимаемой должности первого заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области — директора департамента лесного хозяйства Анатолия Кудрицкого.

Пресс-служба Рослесхоза «Однако тогда глава региона сообщил, что кадровые решения будут приняты по итогам плановой проверки. Плановая проверка завершилась сегодня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области с января 2018 года возглавляет Владимир Королев. Ранее к его деятельности возникли вопросы в связи с проблемами на полигоне ТБО в Валдайском районе, недалеко от национального парка «Валдайский» — эксплуатацией полигона занимается компания ОАО «ПКХ», которую возглавляет сын министра.

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