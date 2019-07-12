Чебоксары, , 18:00 — REGNUM

В Чувашии при проверке деятельности Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) УГИБДД вскрыт «избирательный подход» при назначении штрафов. Автовладельцев «с красивыми номерами» могли не штрафовать, в то время как собственников с «обычными» номерами привлекали к ответственности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 июля, заявил на пресс-конференции начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Чувашии Аслан Тхазеплев.

В ходе проверки деятельности УГИБДД и проводимой работе по обеспечению безопасности дорожного движения особое внимание было уделено деятельности ЦАФАП. По данным прокуратуры, в I полугодии специалистами центра обработано свыше 450 тыс. зафиксированных материалов по фактам нарушений ПДД, из них 92 тыс. материалов фотофиксации отбраковано. Причины — разные, например, плохое качество изображения, брак настройки датчика, некорректные данные о собственнике транспортного средства. Но вскрыты и другие причины.

«Мы установили, что за аналогичные нарушения правил дорожного движения одни граждане привлекались к ответственности, а другие лица не привлекались… Например, собственники транспортных средств с «обычными» в кавычках номерами государственных регистрационных знаков — условно говоря, например, 837, 411, 528 — привлекались к административной ответственности. В то же время в отношении собственников транспортных средств с «необычными» в кавычках номерами, интересными или красивыми, как в народе говорят, например, три семерки, три пятёрки, 600, 001, 003 — принимались решения об отсутствии нарушения правил дорожного движения и браковании таких материалов фотовидеофиксации», — говорит Аслан Тхазеплев, подчеркнув, что подобные «двойные стандарты» недопустимы.

По его словам, «таких случаев было несколько десятков». В числе владельцев транспортных средств — депутаты, судьи, чиновники, руководители крупных коммерческих структур, сотрудники правоохранительных органов.

Материалы проверок в настоящее время переданы в «компетентные органы, чтобы разбирались, обоснованно это было, или был избирательный подход». Выдано представление об устранении нарушений и недопущении такого подхода.

По данным МВД по Чувашии, в 2018 году в республике сотрудниками Госавтоинспекции в области обеспечения безопасности дорожного движения выявлено 1 007 280 (+17,6%, 2017 год — 856 797) административных правонарушений. С использованием приборов фотофиксации, работающих в автоматическом режиме, выявлено 800 115 правонарушений (+28%, 2017 год — 624 999).