Севастополь, , 18:00 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев уверен в успешном сотрудничестве с руководством Крыма. Об этом он сообщил 12 июля журналистам.

«Мы знакомы с Сергеем Аксёновым по работе в Общероссийском народном фронте. Он эффективный политик и достойный коммуникатор. Думаю, что мы найдём общий язык и будем делать проекты, которые будут во благо двум нашим субъектам», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий глава региона пообещал горожан не словом, а делом заслужить их доверие.

«Сегодня президент России Владимир Путин назначил меня временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Считаю назначение очень ответственной задачей. Воспринимаю это как высокое доверие президента. Приложу все усилия, чтобы своей работой заслужить доверие севастопольцев», — написал Развожаев на своей странице в Instagram.

Подробности: Развожаев пообещал на посту губернатора заслужить доверие севастопольцев

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