Вашингтон, , 18:00 — REGNUM

Преждевременный вывод американских войск из Афганистана был бы «стратегической ошибкой», об этом заявил 11 июля генерал Марк Милли, в настоящее время начальник штаба сухопутных войск и кандидат на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. Это заявление было сделано в ходе слушаний в сенатском комитете по вооруженным силам.

По мнению Марка Милли, война в конечном итоге будет прекращена путем переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он сказал, что в этих усилиях достигнут «определенный прогресс».

Милли также заявил, что США должны сохранить «скромное количество» сил в Ираке и Сирии для поддержания стабильности.

Соединенные Штаты и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают переговоры о выводе иностранных войск из Афганистана в обмен на обязательство боевиков никогда больше не использовать афганскую территорию для совершения террористических нападений на Соединенные Штаты и их союзников.

Спецпосланник США по вопросам мира Залмай Халилзад назвал последний раунд переговоров с группировкой боевиков «наиболее продуктивным». Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.