Курск, , 17:55 — REGNUM

Избирательная комиссия Курской области завершила приём документов для выдвижения кандидатов на пост губернатора. Как сообщила председатель областного избиркома Галина Заика, претендентов на пост главы региона по-прежнему осталось пять.

Документы подали временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт («Единая Россия»), директор ООО «Тренд» Татьяна Черникова («Российская экологическая партия «Зеленые»), заместитель председателя постоянного комитета Курской областной думы по аграрной политике, природопользованию и экологии Владимир Федоров (ЛДПР), уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов (КПРФ) и замдиректора общественной организации «Железногорский Центр по правам человека» Николай Карцев («Справедливая Россия»).

К приёму документов для регистрации кандидатов избирком приступит с 14 июля. До 24 июля кандидаты должны сдать подписи муниципальных депутатов и глав муниципальных образований — не менее 214. Список кандидатов станет известен до 2 августа.

В единый день голосования проголосовать на выборах губернатора смогут более 920 тыс. курян. Будет работать 1131 избирательный участок, 20 из которых — временные.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлый губернатор Александр Михайлов, находившийся на посту с 2000 года, ушёл в отставку в октябре 2018 года. Временно исполняющим его обязанности был назначен Роман Старовойт — бывший заместитель министра транспорта РФ.

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