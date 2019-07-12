Улан-Батор, , 17:54 — REGNUM

Визит заместителя председателя КНР Ван Цишаня в Монголию завершен. Приезд выосокопоставленного китайского чиновника совершился в рамке 70 летнего юбилея установления дипломатических отношения между Монголией и КНР, и 25 летнего юбилея подписания нового договора о дружественных отношениях и сотрудничестве.

В рамке визита Ван Цишань встретился с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

В ходе встречи стороны отметили, что двусторонные отношения за 70 лет сталкивались с вызовами и проблемами, но эти проблемы преодолены благодаря совместным усилиям.

Участники встречи решили уделять особое внимание углублению всеобъемлющего стратегического партнерства.

В своей речи Ван Цишань отметил, что КНР всегда уважает независимость, территориальную целостность Монголии и путь развития, который выбрал монгольский народ.

После переговоров, премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух и заместитель председателя Ван Цишань участвовали в церемонии подписания договора «Проекта сопутствующих зданий центра развития для детей с ограниченными возможностями Монголии».

Ван Цишань также в ходе своего визита в Монголию встретился с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой и спикером парламента Гомбожавыном Занданшатаром.

В ходе встречи, со спикером парламена Ван Цишань призвал стороны учиться друг у друга управлению государством и построению правовой системы, активизировать гуманитарные контакты.

Со своей стороны Гомбожавын Занданшатар назвал «Пояс и путь» новой моделью глобального сотрудничества в новом веке.