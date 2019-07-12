Улан-Батор, 12 июля 2019, 17:54 — REGNUM
Визит заместителя председателя КНР Ван Цишаня в Монголию завершен. Приезд выосокопоставленного китайского чиновника совершился в рамке 70 летнего юбилея установления дипломатических отношения между Монголией и КНР, и 25 летнего юбилея подписания нового договора о дружественных отношениях и сотрудничестве.
В рамке визита Ван Цишань встретился с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
В ходе встречи стороны отметили, что двусторонные отношения за 70 лет сталкивались с вызовами и проблемами, но эти проблемы преодолены благодаря совместным усилиям.
Участники встречи решили уделять особое внимание углублению всеобъемлющего стратегического партнерства.
В своей речи Ван Цишань отметил, что КНР всегда уважает независимость, территориальную целостность Монголии и путь развития, который выбрал монгольский народ.
После переговоров, премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух и заместитель председателя Ван Цишань участвовали в церемонии подписания договора «Проекта сопутствующих зданий центра развития для детей с ограниченными возможностями Монголии».
Ван Цишань также в ходе своего визита в Монголию встретился с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой и спикером парламента Гомбожавыном Занданшатаром.
В ходе встречи, со спикером парламена Ван Цишань призвал стороны учиться друг у друга управлению государством и построению правовой системы, активизировать гуманитарные контакты.
Со своей стороны Гомбожавын Занданшатар назвал «Пояс и путь» новой моделью глобального сотрудничества в новом веке.