Севастополь, 12 июля 2019, 17:53 — REGNUM
Новое правительство Севастополя будет сформировано в течение месяца, местные политики, желающие изменить город к лучшему, имеют хорошие шансы войти в его состав. Об 12 июля журналистам сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города-героя Михаил Развожаев.
Он также подчеркнул, что двери правительства открыты для местных политиков, готовых предложить позитивные изменения в жизнь города.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.
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