Севастополь, , 17:53 — REGNUM

Новое правительство Севастополя будет сформировано в течение месяца, местные политики, желающие изменить город к лучшему, имеют хорошие шансы войти в его состав. Об 12 июля журналистам сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города-героя Михаил Развожаев.

«Думаю, в течение ближайшего месяца вопрос с командой будет решён. Мы познакомимся с действующими членами правительства, а также посмотрим, кого из городских политиков стоит включить в новый состав. Будем с людьми знакомиться, разговаривать, потом принимать соответствующие решения», — отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что двери правительства открыты для местных политиков, готовых предложить позитивные изменения в жизнь города.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

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