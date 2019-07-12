Ярославль, , 18:03 — REGNUM

12 июля в Ярославле в Парке Мира состоялся митинг против роста тарифов на вывоз мусора, организованный партией «Справедливая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Участие в митинге также приняли коммунисты и активисты общественного движения «Нет московскому мусору».

Митинг в Ярославле

По оценке корреспондента ИА REGNUM, на митинг вышли около 200 человек. Это меньше, чем днем ранее в Переславле-Залесском.

Митинг в Ярославле

Перед собравшимися выступил депутат Госдумы России от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков, первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев, депутаты и общественные активисты.

Участники митинга держали в руках плакаты против роста тарифов на мусор и услуги ЖКХ в целом. Некоторые плакаты были посвящены проблем в сфере здравоохранения и «варягам во власти».

Митинг в Ярославле

Во время митинга шел сбор подписей под обращением о недопустимости роста тарифов.

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