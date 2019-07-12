Севастополь, , 17:42 — REGNUM

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обвинил депутат Алексея Чалого в том, что он, по его мнению, помешал ему добиться в Севастополе лучших результатов. Об этом он заявил 12 июля во время представления временно исполняющего обязанности руководителя региона Владимира Развожаева.

Дмитрий Овсянников «Мы искренне каждый день действовали для развития города. И конечно, это было приоритетом в моей работе. Но, как говорится, если не занимаешься политикой, политика займётся тобой… Алексей Михайлович Чалый? Вместо нормальной работы за пять лет, кроме вранья и тщеславия, я лично ничего не видел».

Он поблагодарил коллег за совместную работу.

«Я счастлив, что у меня есть запись в трудовой книжке, и я сердцем буду переживать за Севастополь и болеть за реализацию каждого мероприятия. Спасибо огромное всем, кто участвовал и дальше будет участвовать в развитии города», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

Читайте ранее в этом сюжете: Полпред в ЮФО привёз в Севастополь врио губернатора