Севастополь, 12 июля 2019, 17:42 — REGNUM
Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обвинил депутат Алексея Чалого в том, что он, по его мнению, помешал ему добиться в Севастополе лучших результатов. Об этом он заявил 12 июля во время представления временно исполняющего обязанности руководителя региона Владимира Развожаева.
Он поблагодарил коллег за совместную работу.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.
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