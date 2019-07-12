Бишкек, , 17:41 — REGNUM

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев провел переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, прибывшим в Бишкек с официальным визитом. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В ходе встречи главы правительств обсудили проблемы и перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и иных сферах.

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Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что «укрепление партнерства с братским Казахстаном является одним их приоритетных направлений внешней политики Киргизии».

«В текущем году президенты наших стран провели две встречи, на которых подтвердили твердую решимость развивать взаимовыгодное сотрудничество, укреплять традиционные принципы дружбы, братства, союзничества и союзнического партнерства», — сказал он.

В свою очередь Аскар Мамин подчеркнул, что Казахстан и Киргизия плотно сотрудничают в рамках Евразийского экономического союза.

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«Казахстан полностью готов и настроен на решение всех актуальных вопросов нашей совместной повестки, поэтому считаем, что заседание межправительственного совета даст хороший импульс развитию двусторонних отношений, и ту задачу, которая ставится перед правительством — доведение товарооборота в краткосрочный период как минимум до $1 млрд (около 63 млрд рублей). Думаю, это вполне достижимые задачи», — подытожил казахстанский премьер.

По итогам встречи правительственные делегации подписали меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в области торговли сельхозпродукцией между киргизстанскими и казахстанскими компаниями, меморандум о сотрудничестве между ОАО «Гарантийный фонд» и фондом развития предпринимательства «Даму», план действий экономического сотрудничества и налогового администрирования между налоговой службой Киргизии и комитетом государственных доходов Казахстана, меморандум о сотрудничестве в сфере строительства и проектирования автомобильных дорог, а также ряд других документов.

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