Ставрополь, , 17:38 — REGNUM

Темп по строительству объектов в рамках национальных проектов регионами набран, однако его нужно продолжать наращивать. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания о мерах по обеспечению своевременного и качественного строительства объектов в рамках национальных проектов, которое состоялось в Ставрополе 12 июля. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Мы встречаемся в Ставрополе. Обычно в Ставрополе обсуждают урожай и туризм, а мы сегодня встретились, чтобы обсудить качественное строительство объектов в рамках национальных проектов. Это правильно, потому что стройки есть везде. Более того, сейчас у нас пик строительного сезона, нужно строить быстро, но качественно», — отметил Медведев.

Глава правительства подчеркнул: работа по национальным проектам ведется по всей стране — это видно и на примере Ставропольского края.

«Темп везде набран, но я не могу сказать, что он везде такой, как нужно. Скажем прямо, этот темп нужно наращивать — наращивать практически в каждом регионе страны. Тем более что все инструменты для такой работы у губернаторов есть. Но это не означает, что созданы абсолютно все условия», — добавил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Ставрополь с рабочей поездкой прибыл председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он осмотрел один из строящихся в регионе жилых комплексов, а также побывал в новой школе на 1550 мест, которая примет учеников 1 сентября.

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